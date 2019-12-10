التاريخ: 10-ديسمبر-2019
20 مشاهدة
رفض الإتحاد المحلي لتنس الطاولة بولاية الخرطوم إقامة بطولة الجمهورية لهذا العام بالولاية ،وعزا الإتحاد قراره لعدم إخطاره بالبطولة من قبل الإتحاد العام لتنس الطاولة.
وقال أمين الخزينة والرئيس المكلف للإتحاد المحلي للتنس د.طه حسين في حديثه لـ(أخبار الخليج 365) إن رفض الإتحاد المحلي لإقامة بطولة الجمهورية للتنس بالخرطوم يأتي لعدم إخطاره بالمشاركة من قبل الاتحاد العام وتهميش دوره كممثل لولاية الخرطوم .
ودعا “طه” وزارة الشباب والرياضة الولائية بمخاطبة الوزارة الاتحادية والاتحاد العام برفض الإتحاد المحلي للمشاركة لما وصفه بـ”التهميش”.
وقال إن من المعيب أن يتم استبعاد الولاية من المشاركة وإستخدام منشآتها في البطولة.
وانتقد “طه” مسلك الإتحاد العام في حرمان الولاية من حقها في التصويت في إختيار ممثلي الإتحاد العام الحالي وتفويت فرصة مقعدين لها ، وشدد الإتحاد على عدم إمكانية إقامة هذه البطولة في الخرطوم لأنها غير مشاركة فيها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الإتحاد المحلي للتنس يرفض إقامة بطولة الجمهورية بولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.