الإتحاد المحلي للتنس يرفض إقامة بطولة الجمهورية بولاية الخرطوم

رفض الإتحاد المحلي لتنس الطاولة بولاية الخرطوم إقامة بطولة الجمهورية لهذا العام بالولاية ،وعزا الإتحاد قراره لعدم إخطاره بالبطولة من قبل الإتحاد العام لتنس الطاولة.

وقال أمين الخزينة والرئيس المكلف للإتحاد المحلي للتنس د.طه حسين في حديثه لـ(أخبار الخليج 365) إن رفض الإتحاد المحلي لإقامة بطولة الجمهورية للتنس بالخرطوم يأتي لعدم إخطاره بالمشاركة من قبل الاتحاد العام وتهميش دوره كممثل لولاية الخرطوم .

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ودعا “طه” وزارة الشباب والرياضة الولائية بمخاطبة الوزارة الاتحادية والاتحاد العام برفض الإتحاد المحلي للمشاركة لما وصفه بـ”التهميش”.

وقال إن من المعيب أن يتم استبعاد الولاية من المشاركة وإستخدام منشآتها في البطولة.

وانتقد “طه” مسلك الإتحاد العام في حرمان الولاية من حقها في التصويت في إختيار ممثلي الإتحاد العام الحالي وتفويت فرصة مقعدين لها ، وشدد الإتحاد على عدم إمكانية إقامة هذه البطولة في الخرطوم لأنها غير مشاركة فيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)