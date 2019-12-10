كلوب “يهاجم” المترجم في المؤتمر الصحفي

أثبت المدرب الألماني يورغن كلوب أن شخصيته “التنافسية” لا تقتصر على المستطيل الأخضر، وذلك بعد مراقبته لطريقة عمل المترجم، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا، وكأنه يراقب لاعبا من الفريق الخصم.

ووبخ كلوب مترجم اللغة الألمانية خلال مؤتمر صحفي للمدرب الألماني، ولقائد الفريق جوردان هيندرسون ، قبل موقعة “الريدز” أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي، في الجولة الأخيرة من دوري ابطال اوربا الثلاثاء.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) هاجم المدرب الألماني المترجم، بسبب ترجمته “الخاطئة” لإجابة هيندرسون لأحد الأسئلة، ومحاولة “تحويرها” باللغة الألمانية لتوحي باستهتار الفريق في المباراة أمام خصم يبدو سهل المنال للوهلة الأولى.