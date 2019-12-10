صفقة الـ111 مليوناً.. “أغراض أخرى” لبرشلونة من زيارة ميلانو

تترقب الجماهير الأوروبية لقاء إنتر ميلانو وضيفه برشلونة ، الثلاثاء، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ، لكن يبدو أن للنادي الإسباني أهدافا أخرى من زيارة المدينة الإيطالية.

فقد كشفت صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، أن عين بطل الليغا على مهاجم إنتر المتألق لوتارو مارتينيز ، وأن هذا الموضوع سيدفعه للجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي اللاعب، خلال فترة زيارته لميلانو لخوض مباراةدوري ابطال اوربا .

ووفقا للصحيفة، فإن ممثلي اللاعب بيتو ياغوي ورولاندو زاراتي سوف يستغلان فرصة زيارة برشلونة للقاء مسؤولي النادي والتحدث بشأن الصفقة.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) يرتبط لوتارو بعقد يمتد مع إنتر ميلانو حتى عام 2023، بشرط جزائي قدره 111 مليون يورو، وفقا لصحف إيطالية.

لكن صحيفة “أس” قالت إن “النيراتزوري” مهتم بدوره بنجمي وسط برشلونة ، التشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكتيتش، وأنه قد يدخل في صفقة تبادلية مع النادي الكتالوني.