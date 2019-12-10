حمدوك يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع جيبوتي

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك حرص السودان على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية جيبوتي الشقيقة، مشيداً بمواقف جيبوتي الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء سفير جمهورية جيبوتي لدى السودان السيد/ أحمد على بري والذي سلم رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من رئيس دولة جيبوتي السيد/ اسماعيل عمر جيلي تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية ودعم العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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وأوضح السفير الجيبوتي في تصريح صحفي بحسب سونا – أنه نقل لرئيس مجلس الوزراء تهاني قيادة جمهورية جيبوتي بمناسبة رئاسة السودان لمنظمة (ايقاد)، مبيناً أن رئيس بلاده أكد من خلال رسالته لرئيس الوزراء على موقف جيبوتي الداعم للسودان في كافة المحافل، وأشاد بالجهود التي تبذلها حكومة الفترة الانتقالية لتعزيز الأمن والاستقرار بالسودان وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو إرساء دعائم الديمقراطية والتنمية.

وقال السفير أحمد علي بري أنه نقل دعوة الرئيس اسماعيل عمر جيلي لرئيس مجلس الوزراء لزيارة جمهورية جيبوتي، موضحاً أن د.عبدالله حمدوك وافق على تلبية دعوة الزيارة والتى سيتم الترتيب لها عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)