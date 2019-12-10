حالة قلق عارمة لريال مدريد من طاقم تحكيم “كارثي” في الكلاسيكو المرتقب

أثار اختيار رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لحكم مباراة “الكلاسيكو” المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، استياء جماهير الأخير، بسبب ما تعتبره “ظلما” وقع على فريقها من قراراته.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية ) اختارت الرابطة أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز حكما لمواجهة قمة المسابقة، المقررة في 18 ديسمبر المقبل، بعد تأجيلها بسبب احتجاجات شلت برشلونة قبل أسابيع.

ويملك ريال مدريد تاريخا سيئا مع هيرنانديز، الذي اتخذ قرارات “قاسية” بحق النادي في مباريات سابقة، لا تنساها جماهير الريال.