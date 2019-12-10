اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إنزلاق طائرة أثيوبية عن مدرج أثناء إقلاعها بمطار جوبا

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 10-ديسمبر-2019

41 مشاهدة

إنزلاق طائرة أثيوبية عن مدرج أثناء إقلاعها بمطار جوبا

أعلنت سلطات المطار بجنوب السودان أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الاثيوبية انحرفت عن المدرج أثناء مغادرتها مطار جوبا الدولي مساء اليوم الثلاثاء.

وقال كور كوال أجيو ، المدير العام لمطار  جوبا، بحسب راديو تمازج إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كانت متجهة إلى أديس أبابا انزلقت من المدرج أثناء إقلاعها بمطار جوبا.

Advertisements

وتابع:”انزلقت الطائرة من المدرج قبل أن تقلع بسبب سوء الأحوال الجوية في العاصمة جوبا في حوالي الساعة 6:30 مساء، لذلك أريد أن أخبر الناس أن الطائرة لم تتحطم”.

وقال المدير العام إنه خرج جميع الركاب البالغ عددهم 21، بجانب طاقم الطائرة وهم في أمان، مضيفاً أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضاف” سيسافر الركاب بطائرة أخرى يوم الأربعاء. المدرج نظيف جداً الآن ولم تتأثر الرحلات بالمطار “.

في عام 2014 ، قامت حكومة جنوب السودان بتوسيع مدرج مطار جوبا الدولي بـ 700 متراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنزلاق طائرة أثيوبية عن مدرج أثناء إقلاعها بمطار جوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا