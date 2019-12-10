إنزلاق طائرة أثيوبية عن مدرج أثناء إقلاعها بمطار جوبا

أعلنت سلطات المطار بجنوب السودان أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الاثيوبية انحرفت عن المدرج أثناء مغادرتها مطار جوبا الدولي مساء اليوم الثلاثاء.

وقال كور كوال أجيو ، المدير العام لمطار جوبا، بحسب راديو تمازج إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كانت متجهة إلى أديس أبابا انزلقت من المدرج أثناء إقلاعها بمطار جوبا.

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وتابع:”انزلقت الطائرة من المدرج قبل أن تقلع بسبب سوء الأحوال الجوية في العاصمة جوبا في حوالي الساعة 6:30 مساء، لذلك أريد أن أخبر الناس أن الطائرة لم تتحطم”.

وقال المدير العام إنه خرج جميع الركاب البالغ عددهم 21، بجانب طاقم الطائرة وهم في أمان، مضيفاً أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضاف” سيسافر الركاب بطائرة أخرى يوم الأربعاء. المدرج نظيف جداً الآن ولم تتأثر الرحلات بالمطار “.

في عام 2014 ، قامت حكومة جنوب السودان بتوسيع مدرج مطار جوبا الدولي بـ 700 متراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)