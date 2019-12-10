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المريخ يقترب من لاعب خط وسط الأهلي المصري

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التاريخ: 10-ديسمبر-2019

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المريخ يقترب من لاعب خط وسط الأهلي المصري

أصبح نادي المريخ السوداني على أعتاب التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون ثان المقبل.

وأعلن شهاب الدين أحمد، لاعب وسط الأهلي المصري الأسبق، عبر تصريحات تليفزيونية أنَّ المفاوضات مع إدارة المريخ السوداني، وصلت لمرحلة متقدمة للغاية، موضحًا أنه سيتم حسم الأمور خلال الساعات المقبلة.

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وأوضح أنه يملك عروضًا أخرى من أندية سعودية بعد نجاح تجربته مع فريق البكيرية، مؤكدًا أنه سيحدد وجهته خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب موقع (kooora) لعب شهاب الدين أحمد، في قطاع ناشئي النادي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول موسم “2009 – 2010″، قبل أن يرحل ويخوض تجارب في أندية أخرى بالدوري المصري على رأسها طلائع الجيش، وبتروجيت، والإنتاج الحربي، وبيراميدز بمسماه القديم (الأسيوطي).

 

 

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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