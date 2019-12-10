التاريخ: 10-ديسمبر-2019
78 مشاهدة
أصبح نادي المريخ السوداني على أعتاب التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون ثان المقبل.
وأعلن شهاب الدين أحمد، لاعب وسط الأهلي المصري الأسبق، عبر تصريحات تليفزيونية أنَّ المفاوضات مع إدارة المريخ السوداني، وصلت لمرحلة متقدمة للغاية، موضحًا أنه سيتم حسم الأمور خلال الساعات المقبلة.
وأوضح أنه يملك عروضًا أخرى من أندية سعودية بعد نجاح تجربته مع فريق البكيرية، مؤكدًا أنه سيحدد وجهته خلال الساعات القليلة المقبلة.
وبحسب موقع (kooora) لعب شهاب الدين أحمد، في قطاع ناشئي النادي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول موسم “2009 – 2010″، قبل أن يرحل ويخوض تجارب في أندية أخرى بالدوري المصري على رأسها طلائع الجيش، وبتروجيت، والإنتاج الحربي، وبيراميدز بمسماه القديم (الأسيوطي).
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يقترب من لاعب خط وسط الأهلي المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.