التعليم العالي: جهات تسعى لإحداث “البلبلة” بالجامعات

اتهمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء، جهات لم تسمها، باستغلال بعض الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، لإحداث بلبلة بالجامعات، وقالت إن الكثيرين ركنوا لتسامح الحكومة الحالية ومد حبال الصبر تجاه المعارضة.

وقالت الوزارة في بيان لها بحسب سونا – “تلاحظ في الآونة الأخيرة تحول بعض القضايا الأكاديمية إلى قضايا عنصرية والسعي لإثارة النعرات القبلية من أجل تفتيت شعارات الثورة” .

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وأضاف البيان بحسب وكالة السودان للأنباء، أن الأمر لن يساعد على تجاوز هذه المرحلة الصعبة إلى فضاءات السودان الحر المعافى الذي يدرك معنى الحرية وحدود استعمالها.

وتابع:”هذه المسألة وجدت أرضاً خصبة في جامعة دنقلا كلية تقانة الحاسوب، والتي تم تكوين لجنة لتقصي الحقائق بها من أجل إنصاف الجميع، الطالبات والطلاب من أبناء دارفور، وكذلك الأساتذة والعاملين في الكلية.

وأوضح البيان أن بعض تلك الأمور تجعل الطلاب يتخطون المسموح به ويخرقون اللوائح مثلما حدث من اعتصام داخل مباني إدارة جامعة الإمام المهدي بمدينة كوستي، في انتظار أن يطلب المدير تدخل الشرطة.

ونوه البيان إلى أن إدارة الجامعة لن تسمح في العهد الجديد بهذه الفرصة لضرب الثورة في مقتل، وفي نفس الوقت لا يدرك الطلاب أين يكون منتهى مثل هذا السلوك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)