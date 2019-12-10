لجنة وزارية تستمع لشهود عيان في حريق مصنع “السيراميك”

قامت لجنة تقصي الحقائق حول ملابسات حريق مصنع “سالومي للسيراميك” ببحري، بزيارة ميدانية لموقع الحادث للوقوف على أسباب الحريق. واستمعت اللجنة التي تأتي برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة، محمد علي عبدالله، إلى عدد من المسؤولين بالمصنع المحترق وشهود العيان .

وقال رئيس اللجنة، محمد علي عبدالله،بحسب الشروق – إن مهام لجنته تتمثل في التقصي حول الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق بالمصنع، وتحديد الجهات التي تسببت فيه، بجانب حصر الخسائر المادية والبشرية.

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ووقفت اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، على الإجراءات الوقائية المتبعة في عمليات التأمين والسلامة والصحة المهنية، وأمنّت على استكمال البيانات اللازمة ورفع تقريرها الختامي بكل شفافية ومصداقية ووضوح خلال أسبوع، يتضمن توصيات محددة بشأن أسباب الحريق و الخسائر المادية والبشرية، بجانب الاحترازات والتحوطات الوقائية الواجب الالتزام بها في كافة المناطق الصناعية بالبلاد، تجنباً لأي أحداث مماثلة قد تحدث مستقبلاً.

وزارت اللجنة مشرحة أمدرمان، والتقت إدارة المشرحة للوقوف على الموتى والجثث بالمشرحة الذين راحوا ضحايا حريق المصنع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)