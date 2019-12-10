بالفيديو : هتافات غاضبة أمام المخلوع (البشير) لدى خروجه من النيابة

تجمهر عشرات المحتجين اليوم الثلاثاء أمام مبنى النيابة العامة وسط الخرطوم وهتفوا عند خروج البشير من مقر التحقيق حول انقلاب 1989 “كوبر بس”، في إشارة للسجن المحبوس فيه البشير.

كما رددوا “قتلت الناس يا رقاص”، في إشارة لعادة البشير الرقص بالعصا أمام مؤيديه، بالإضافة إلى “سفاح”، “سقط سقط”.

وقال محامية محمد الحسن الأمين في تصريح “لا ندري ماذا حدث في غرفة التحقيق ولكن في رأينا هذه ليست قضية قانونية، إنها قضية سياسية حيث مضى عليها ثلاثون عاماً وحدثت كثير من المتغيرات”

وأشار إلى أن هيئة الدفاع طلبت من البشير عدم التحدث أثناء التحقيق.

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وقال: “اتفقنا مع الرئيس البشير أن يقاطع لجنة التحقيق ولا يتحدث إليها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)