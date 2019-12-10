توجيهات صارمة بتجاوز البسملة والافتتاح بآيات من القرآن في احتفائية رسمية يشهدها “حمدوك” وضيوف من خارج السودان

كشف رئيس تحرير صحيفة (مصادر) السودانية، أن توجيهات محددة وصارمة صدرت بتجاوز فقرة القرآن الكريم، بعد تجاهل البسملة في برنامج الاحتفال بالعيد الخمسون لإذاعات الدول العربية صباح الثلاثاء بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحسب مانقلت (أخبار الخليج 365)

وقال الصحفي “عبد الماجد عبد الحميد”: صباح اليوم .. المكان العاصمة السودانية الخرطوم .. قاعة الصداقة.. المناسبة العيد الخمسون لإتحاد إذاعات الدول العربية .. بدأت المناسبة بتراء .. تم استبعاد وإلغاء فقرة تلاوة القرآن الكريم.

مقدمة المناسبة المذيعة المتميزة “ليمياء متوكل” رضخت لتوجيهات محددة وصارمة بتجاوز فقرة تلاوة القرآن الكريم .. حمدوك ووزير إعلامه وآخرون كانوا هناك.

مضيفاً: الأمر ليس شكلياً .. ولا حدثاً عابراً .. إنه خط جديد تم تدشينه بالكامل .. نحن أمام مجموعة علمانية تحكم بلادنا بنعومة وتدرج مخطط بعناية (يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)