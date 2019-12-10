نقابة المحامين السودانيين تنظم ندوة حول استقلال المحاماة

تنظم نقابة المحامين السودانيين مساء غد الخميس الموافق الثاني عشر من ديسمبر 2019م بدارها بالخرطوم العمارات شارع الشهيد فتحي خليل (61 سابقاً) ندوة كبرى بعنوان (إضاءات حول استقلال المحاماة) يتحدث فيها نخبة من المحامين والخبراء والأكاديميين.

وقال مولانا عثمان محمد الشريف نقيب المحامين السودانيين إن النقابة ستحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان انطلاقاً من مسؤولياتها، وتأكيداً لمبدأ حقوق الإنسان الوارد في ميثاق الأمم المتحدة وهو من المواثيق المهمة التي تسعى النقابة لدعمها والمحافظة عليها.

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وأوضح الشريف بحسب سونا – أن النقابة طوال العقود السابقة تناضل من أجل ضمان حرية واستقلالية المهنة والنقابة والتي تقوم على قانون المحاماة لسنة 1983م والنظام الأساسي للنقابة وميثاق أخلاقيات المهنة.

الأستاذة آمال محمد هارون؛ أمينة أمانة حقوق الإنسان بنقابة المحامين السودانيين؛ قالت إن النقابة درجت في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بفعاليات مختلفة لها علاقة مباشرة باليوم وذكراه، وأن هذا العام ستكون الاحتفالية بندوة حول استقلال المحاماة التي تعد من المهن المهمة والمستقلة وتوفر الغطاء الأرحب لمن ينشدون العدالة أمام الأجهزة العدلية والقضائية المختلفة.

من جهته؛ قدم الدكتور عمر الحاج كابو أمين أمانة الفكر والثقافة بنقابة المحامين السودانيين؛ الدعوة لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة لحضور الندوة وتغطيتها لأهمية موضعها وسيطرح فيها من وجهات نظر متباينة حول أهمية استقلال مهنة المحاماة.

ويأتي هذا الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام؛ بعد إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 1984م ليكون هذا اليوم فرصة للتعبير عن الحقوق والحريات المكفولة لكل البشر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)