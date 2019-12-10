بالصورة: مدرب الهلال الجديد

أكد أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، تلقيه اتصالات من جانب نادي الهلال السوداني لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الصقر في تصريحات خاصة ، إلى أنه اتفق مع أشرف الكاردينال رئيس النادي المتواجد حاليًا في القاهرة على عقد جلسة لمعرفة تفاصيل العرض وموقفه النهائي لقيادة الهلال، لأنه خارج مصر حاليًا.

Advertisements

وأوضح حسن أنه سيعقد غدًا الثلاثاء، جلسة مع مسؤولي الهلال في القاهرة عقب وصوله صباحًا لحسم الموقف ومعرفة كافة الأمور الخاصة بالفريق السوداني.

وبحسب موقع (kooora). ختم حسن تصريحاته بأن العودة للتدريب في حالة موافقته على عرض الهلال سيكون حدثًا جيدًا خصوصًا أن الهلال يعد من أكبر الأندية السودانية والعربية، ويملك تاريخًا كبيرًا والتواجد معه إضافة لتاريخه ومشواره التدريبي.