سلطات المطار تضبط (11.400) كيلو جرام من الكوكايين داخل أمعاء مسافرين

التاريخ: 10-ديسمبر-2019 فى : حوادث 223 مشاهدة ضبطت سلطات مطار الخرطوم (11.400) كيلو جرام من المخدرات التخليقية “كوكايين” تم استخراجها في شكل صباعات مضغوطة بلغ عددها (9097) صباعاً من أحشاء (11) متهما بينهم سودانيان ضبطتهم شرطة مكافحة المخدرات عند وصولهم إلى البلاد عبر مطار الخرطوم الدولي بحسب صحيفة اليوم التالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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