رئيس أركان القوات المسلّحة الإماراتي في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وصل الخرطوم رئيس أركان القوات المسلّحة الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي في زيارةٍ تستغرق يومين. وينتظر أنّ تبحث الزيارة التعاون المشترك بين البلدين في المجال العسكري، وبحث العلاقات المتطوّرة ودعمها. وكان في استقباله بمطار الخرطوم رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أوّل ركن محمد عثمان الحسين وسفير دولة الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي. موقع باج نيوز

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