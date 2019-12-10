رئيس الوزراء يتعهد بحماية الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، أن بلاده ستحمى ديمقراطيتها وحرية الرأى والتعبير التى حققتها الثورة السودانية.

وقال حمدوك ، في كلمته في حفل افتتاح اجتماعات الدورة 39 للجمعية العمومية لاتحاد إذاعات الدول العربية (أسبو) اليوم /الثلاثاء/ “أرحب باسم السودان حكومة وشعبا بانعقاد فعاليات الدورة 39 لاجتماعات الجمعية العمومية، في الخرطوم، والتي تتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي”.

وأضاف: “تلتئم هذه الفعاليات والسودان يحتفل بالذكرى الأولى للثورة التي سطر فيها الشعب السوداني، ملحمة تاريخية، هدفها إقامة الدولة الديمقراطية المدنية”، مؤكدا أن الشعب السوداني وضع لبنات نظام ديمقراطي يحترم الرأي والرأي الآخر، وسنحمي هذه الديمقراطية ، التي تكفل حرية التعبير، وسنسعى لخلق مناخ أكثر رحابة.

وأوضح أن السودان في مقدمة الدول المستفيدة من التعاون التشاركي في اتحاد إذاعات الدول العربية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الاتحاد، مؤكدا استعداد بلاده للمضي قدما في تنفيذ مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية، موجها الأجهزة الحكومية إلى التعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة.

وشدد على أن الطفرة في وسائل الاتصالات ووسائط التواصل الاجتماعي، توجب علينا تطوير قدراتنا الفنية والتقنية، وتدريب الكوادر، وهو أحد أهم مجالات التعاون بين السودان واتحاد إذاعات الدول العربية، معربا عن تمنياته بنجاح أعمال تلك الدورة، من اجتماعات الجمعية العمومية.

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