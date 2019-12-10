وسط إجراءات أمنية مشددة.. التحقيق مع المخلوع البشير بنيابة الخرطوم شمال في انقلاب 1989

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت السلطات الامنية الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ظهر اليوم الثلاثاء الى مقر نيابة الخرطوم شمال وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار أمني في الطرق المؤدية لمباني النيابة بالخرطوم، للتحقيق معه حول إنقلاب 1989م من قبل اللجنة المشكلة من النائب العام.

ويذكر ان النيابة العامة أصدرت في وقت سابق أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء، وبدأت إجراءات التحقيق معهم بشأن انقلاب يونيو 1989. اليوم التالي المادة السابقة الكاف يحدد موعد مباراة الهلال والاهلي المصري في أمدرمان المقالة القادمة مباراة كرة قدم تنتهي بعد 8 سنوات ونصف.!

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