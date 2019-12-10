الكاف يحدد موعد مباراة الهلال والاهلي المصري في أمدرمان

الخليج 365 : أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن موعد مباراة الهلال والاهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا. وحدد الكاف يوم الأول من فبراير موعدا للقاء الفريقين في أمدرمان،وكان الأهلي المصري قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، وحصد الفريق أول 3 نقاط في منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا النجم الساحلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

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