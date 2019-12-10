شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن مجلس إدارة نادي المريخ السوداني بشكل رسمي اليوم الثلاثاء عن صرف النظر في إعادة قيد لاعب الفريق محمد عبد الرحمن الشهير بالغربال.. وقالت مصادر داخل نادي المريخ ل (سودانا فوق) انالمجلس أبلغ رابطة الفريق بقطر والتي قادت المفاوضات بذلك وبرر المجلس الأحمر ذلك بأن محمد عبد الرحمن لم يحترم ناديه ولا رابطة المريخ في دولة قطر وتعامل معها بأسلوب غير مقبولوكان محمد عبد الرحمن قد رفض عرض قدم له للتجديد للمريخ فى التسجيلات القادمه من قبل رابطة المريخ بقطر.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفضه التجديد. . قرار من مجلس المريخ تجاه لاعب الفريق الغربال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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