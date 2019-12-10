خالد هيدان مدربا لإكسبريس الشمال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكمل الأهلي عطبرة اتفاقه مع المدرب خالد هيدان وقال محمد عبد الدائم رئيس القطاع الرياضي بالنادي إن مجلس الإدارة اختار المغربي ليتولى مهمة تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد أن اكتملت كافة تفاصيل الإتفاق ولم يتبق سوى توقيع العقد الرسمي وهو ما سيتم خلال الساعات القليلة القادمة.

ويحتل الإكسبريس المركز الأخير في مسابقة الدوري الممتاز وعانى بشدة في النسخة الحالية.

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