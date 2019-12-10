فيفا يعتمد 22 حكماً دولياً من السودان للعام 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” 22 حكمًا دوليًا من السودان للعام 2020، بينهم 7 حكام ساحة في كرة القدم.

وذكرت وكالة السودان للأنباء “سونا” أن بين الحكام الدوليين الجدد 7 حكام مساعدين، وفي كرة القدم للسيدات تم اعتماد 4 حكام، وفي كرة القدم داخل الصالات 4 حكام.

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