خالد جلال : تدريب الهلال السوداني شرف كبير لي

الخليج 365 :

اتصالاتٍ رسمية من إدارة نادي الهلال السوداني مع المدرب المصري خالد جلال، الذي يعتبر تدريبه للفريق شرفٌ كبير له.

قال مدرب الزمالك المصري السابق، خالد جلال في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّه تدريب نادي الهلال السوداني سيكون شرفٌ كبير بالنسبة له حال اكتمال المفاوضات،كاشفًا عن تلقيه اتصالاتٍ رسمية من قياداتٍ في مجلس إدارة النادي تبحث مدى قبوله المهمة.

وأشار جلال إلى أنّ المفاوضات مع نادي الهلال السوداني ما زالت في طور الدراسة، مؤكّدًا أنّه لم يصل إلى اتفاقٍ نهائي بعد.

Advertisements

ويجري الهلال اتصالاتٍ مع عددٍ من المدربين من أجل توليّ المهمة الفنية للفريق بعد إقالة الوطني صلاح أحمد آدم من منصبه بعد الخسارة أمام الأهلي القاهري.

وأوضح خالد لـ”باج نيوز” أنّه سيكون سعيدًا حال كلّلت المباحثات بينه والهلال بالنجاح.

وينافس الهلال في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب النجم الساحلي، الأهلي المصري، بلاتينيوم الزيمباوي.