بالفيديو:وئام شوقي تعود لتصريحاتها المثيرة عن الرجل(انا احسن منو  وما عايزة اعيش همجيتو الانا بشوفا)

عادت الناشطة النسوية المثيرة للجدل وئام شوقي – عادت إلى إطلاق التصريحات المثيرة حيث قالت خلال استضافتها في برنامج (جراحة ناعمة) في سياق مناقشة حول النسوية – قالت: (الرجل عمرو ما كان بالنسبة لي استاندر لاني أنا مرات بشوف نفسي أنا أحسن منو وما عايزة أعيش همجيتو الأنا بشوفا).

ومن جهة أخرى كشفت وئام شوقي سر إرتدائها لقميص يحمل العلمين السودانيين القديم و الجديد منذ فترة فض الاعتصام وحتى اليوم حيث أوضحت بأن ذلك يرتبط بموقف حدث لها من فرد من الجيش السوداني ألتقته في ساحة الاعتصام حيث قالت: (أنا من وقت فض الاعتصام ما بلبس إلا دا الهو بعني لي حاجة جدا حصلت لي جوة الاعتصام ) .

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وأوضحت شوقي بان عسكري الجيش غير من نظرته تجاه العساكر الذين كانت تكرههم قائلة:( بعني لي انو انا اخدتها من فرد بتاع جيش غير لي نظرتي الكانت تجاه العساكر بالطريقة الانا بكرهها انو الكره المطلق وتنميط الناس كلهم بفكرة واحدة دي حاجة كعبة شديد) واضافت وئام شوقي بانها تعلمت من الثورة كثير من التجارب ومنها عدم إطلاق الأحكام العامة حيث قالت:( أنا واحدة من الناس اتعلمت من الثورة دي انو الحكم المسبق وتنميط الناس وتنميط الفكرة حاجات غلط وبتظلم ناس كتير شديد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)