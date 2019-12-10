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حميدتي يبحث مع سلفاكير ترتيبات إنجاح جولة المفاوضات

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 10-ديسمبر-2019

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حميدتي يبحث مع سلفاكير ترتيبات إنجاح جولة المفاوضات

عقد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو فور وصوله والوفد المرافق له إلى مدينة جوبا ،لقاءاً برئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت.

وتناول اللقاء الترتيبات التي قامت بها دولة الجنوب لإنجاح جولة المفاوضات الحالية باعتبارها الراعي للمفاوضات.

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واطلع الفريق دقلو، رئيس دولة الجنوب علي ترتيبات الحكومة للجولة الثانية ونتائج اللقاءات التشاورية التي أجرتها مع كافة أطراف المصلحة بولايات السودان المختلفة،تمهيداً لعقد جولة حاسمة للوصول إلى اتفاق يفضي لسلام دائم بالبلاد.

وأكد مستشار رئيس دولة الجنوب توت قلواك فى تصريح صحفى عقب اللقاء بحسب سونا –  اكتمال كافة الترتيبات لبدء التفاوض مساء اليوم.

وأوضح قلواك أن الرئيس سلفاكير أكد حرص بلاده على إنجاح المفاوضات والوصول إلى إتفاق في أقرب وقت من أجل السلام بالسودان.

وقال إن الرئيس سلفاكير ناشد كافة الإطراف المعنية بالسلام في السودان بالعمل على إنجاح جولة المفاوضات من أجل سلام شامل ودائم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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