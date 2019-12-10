تجمع المهنيين .. حديث الراهن

توجهت الأنظار ظهر أمس إلى مقر تجمع المهنيين السودانيين بضاحية بري، حيث يعقد الناطق الرسمي باسم التجمع محمد ناجي الأصم مؤتمراً صحفياً، حظي بتغطية واسعة من أجهزة الإعلام الخارجية والداخلية، وتطرق الأصم لعدد من القضايا التي تشغل الساحة السياسية، لا سيما الدعوة للتظاهر ضد الحكومة في الرابع عشر من ديسمبر الجاري، وحل الاتحادات، والاحتفال بثورة ديسمبر المجيدة، فماذا قال الأصم؟

إحصائية رسمية

كشف تجمع المهنيين السودانيين عن التوصل إلى (20) مفقوداً في فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة منهم (5) شهداء و(10) يعانون من إصابة جسدية بين الحادة والعميقة، جميعهم تجمع المهنيين يقدم لهم العون القانوني، بجانب (5)من المفقودين مازال البحث عنهم جار حالياً.

وقال عضو تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفي أمس، إن التجمع شكل حملة للبحث عن مفقودي القيادة العامة للقوات المسلحة، بدأت منذ شهر أغسطس توصل إلى عدد من المفقودين، وتابع الأصم في أثناء البحث عن المفقودين توصلنا إلى إن العدد أكبر من ذلك.

تفكيك النظام

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين عن تأييده الكامل لقانون تفكيك النظام، وطالب بالإسراع في إصدار قرارات حل النقابات، وقال الأصم إن القانون جاء متأخراً، ووصفها بالأجسام الهلامية التى لاعلاقة لها بالاتحادات، وقال إنها “ ظلت تختطف إرادة العمل النقابى، وتقف في صف النظام السابق ضد قضايا العمال، ويتم تشكيلها بصورة أشبه بالتعيين من قبل النظام، وشدد الأصم على ضرورة حلها وعلى رأسها اتحاد العمال، وأشار إلى أن أرباب النظام يتحدثون بصورة هزلية وبائسة عن استقلالية الحركة النقابية، وأشار إلى أن القانون لا يشمل الحد الأدنى للأجور، وقال إن الإصلاح الهيكلى يتفاوت من وزارة إلى أخرى، ونحن فى تجمع المهنيين نلاحظ ونرسل إلى السلطة موطن الخلل، وأقرَّ ببطء التغيير الدبلوماسي، على مستوى الجاليات والسفارات خارج البلاد، لأن تغيير تلك المؤسسات يوضح للعالم الخارجى أن هنالك تغييراً تم في السودان.

فساد في وضح النهار

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وكشف الأصم عن امتلاكهم مستندات تؤكد أن هناك فساداً ممنهجاً فى عدد من هذه الاتحادات، وقال لدينا عدد من الوثائق، وسلمنا جزء منها للنائب العام مولانا تاجر السر الحبر لتجميد أصول الاتحادات المهنية والنقابات، الأصم دعا جماهير الشعب السوداني للانخراط في العملية النقابية بعد غياب دام ثلاثين عامٱ، ودعا الاتحادات الاقليمية والدولية لمراجعة مواقفها تجاهها، وقال من المعيب أن يتم دعم تلك الاتحادات، وتعهد بنشر مسودة قانون النقابات الجديد خلال الأسبوع المقبل.

الاحتفال بالثورة

وحدد الاصم (٥) مسارات للاحتفال بذكرى ثورة ديسمبر،وتشمل شرق وغرب وشمال وجنوب السودان، ويختتم باحتفال كبير بمدينة عطبرة.

وفي ذات السياق رحب بانضمام ثلاثة أجسام إلى المهنيين هي تجمع البيئيين، والموارد البشرية، وأطباء الأسنان، بجانب فك تجميد تجمع ضباط الصحة الذى أعلن تجميد نشاطه في وقت سابق، كما رحب بالصلح الذي تم بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر بشرقي السودان .

الزحف الأخضر

قد يتساءل البعض عن الجهة التي تدعو إلى مليونية 14 ديسمبر القادمة التي سميت باسم مليونية الزحف الأخضر، أو تصحيح مسار الثورة السودانية، في ظل تبرؤ حزبي المؤتمر الوطني “المحلول” والشعبي ذات التوجه الإسلامي من الدعوة للمليونية ، وضجت منصات التواصل بتحذيرات للناشطين من مغبة المشاركة فيها، لأنها تريد تقويض نظام الحكم في البلد، وتصدى لهذا السؤال الأصم قائلاً حتى الآن لم تدع لها جهة اعتبارية بعينها، ولكن ماشاهدناه فى مواقع التواصل الاجتماعى فإن من يروج لها كوادر المؤتمر الوطنى، لذلك لا أعتقد أن الشعب السودانى يستجيب لذلك، بعد إزالة نظام الإنقاذ بفترة قصيرة .

تقرير : عماد النظيف

الخرطوم (صحيفة آخر لحظة)