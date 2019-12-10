الدولار يرتفع إلى مستوى قياسي أمام الجنيه السوداني ويقترب من حاجز الـ 100 جنيه

إرتفع سعر الدولار يوم الثلاثاء لأعلى مستوى له على الإطلاق في السوق السوداء حيث انخفض الجنيه السوداني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان.

يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 87.00 جنيهاً، فيما شكا كثير من الموردين أنهم دفعوا 90 جنيها لشراء الدولار ولم يجدوا الكميات المطلوبة.

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وتوقع متعاملون في السوق الموازي استفسرتهم (أخبار الخليج 365) استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار في الأيام القادمة وأن يتجاوز سعر الدولار المائة .

وأكد المتعاملون أن الجهات الحكومية لا تملك إحتياطيات كافية لتغطية الطلب على النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية والإحتياجات الأخرى وقد تدخل السوق الموازي لتوفير الوقود والدقيق حال إقتراب موعد نفاد المعونة السعودية الاماراتية التي وفرت مواد الطاقة والقمح بصورة مجانية بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، ونتيجة لكثرة الطلب في السوق من قبل الموردين والفئات الأخري مع قلة العرض سيتوالى صعود سعر الدولار إلى مستويات قياسية جديدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)