الحكومة تكشف أجندة التفاوض مع الحركات بجوبا

كشفت الحكومة عن إستئناف جلسات التفاوض مع حركات الكفاح المسلح التي تستضيفها دولة جنوب السودان، في وقت أعلنت فيه مفوضية السلام بأن الجولة الحالية ستكون حاسمة لكافة الملفات.

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وقال د. سليمان محمد الدبيلو رئيس المفوضية في تصريح بحسب (smc) إن الأجندة التي سيتم التفاوض حولها تشمل القضايا المناطقية، مبيناً أنها تشمل كافة المسارات التي إحتواها إعلان جوبا، مشيراً إلى مناقشة قضايا المنطقتين ودارفور والقضايا المتعلقة بالحكم والسلطة، إضافة إلى المسارات التي تم التوافق حولها في الجلسة السابقة، مشيراً إلى أن الجلسة الافتتاحية ستقوم بوضع الترتيبات لبداية الجلسة الرسمية يوم الأربعاء.

ولفت الدبيلو إلى أن التفاؤل أصبح سمة واضحة للأطراف المتحاورة الأمر الذي سيقود للتوافق حول الأجندة المطروحة والوصول إلى نهايات ترضي الجميع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)