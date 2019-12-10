عاجل: ضربة موجعة للهلال وحرمانه من جمهوره وغرامة مالية

التاريخ: 10-ديسمبر-2019
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أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السوداني عقوباتٍ رداعة ضد نادي الهلال الخرطوم، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة القمّة أمام المريخ في الأسبوع الحادي عشر من المنافسة.
وقرّرت اللجنة حرمان نادي الهلال من جماهيره في ثلاثِ مبارياتٍ على التوالي بملعبه ، وغرامة مالية قدرها”100″ ألف جنيه، وإلزامه بصيانة الأضرار التي لحقت باستاد الخرطوم الدولي بحسب ما يقرّر تقرير اتحاد الخرطوم الهندسي.
وكان حكم مباراة المريخ والهلال في الجولة الحادية عشر من الممتاز، قد أوقف اللقاء بسبب الأحداث التي شهدتها.
والأسبوع الماضي، وبحسب قناة الهلال أصدرت لجنة المسابقات قرارًا بمنح المريخ نقاط المباراة بعد توقّفها بسبب الأحداث،وحوّلت بالمقابل تقرير التلف الذي حدث على مقاعد وسياج وفي البوابات لاستاد الخرطوم إلى لجنة الانضباط.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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