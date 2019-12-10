ليفربول يواجه “الخطر الداهم” في دوري الأبطال

ستسدل بطولة دوري أبطال أوروبا الستار على دور المجموعات، ليلتي الثلاثاء والأربعاء، لتحسم هوية 8 بطاقات متبقية لدور الـ16 من البطولة الأكبر في أوروبا.

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وضمنت 8 أندية تأهلها رسميا لدور الـ16 من البطولة، هي باريس سان جرمان الفرنسي، وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، وبايرن ميونيخ وريد بول لايبزيغ الألمانيان، وتوتنهام ومانشستر سيتي الإنجليزيان، ويوفنتوس الإيطالي.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) ستحدد الجولة الأخيرة من البطولة هوية الأندية الـ8 التي سترافق المتأهلين لدور الـ16، وذلك وفقا لنتائج عدد من المباريات الحاسمة التي قد تنتج عن مفاجآت كبيرة.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)