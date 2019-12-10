توزيع عدد من البصات الجديدة على خطوط المواصلات بالخرطوم

التاريخ: 10-ديسمبر-2019
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شرعت شركة المواصلات العامة في توزيع عدد من البصات التي تم إستيرادها مؤخراً من المملكة العربية السعودية على الخطوط المختلفه بولاية الخرطوم للمساهمة في حل ضائقة المواصلات جزئياً.
وقال عثمان إمام مدير الشركة في تصريح بحسب (smc) إن شركة المواصلات ستبذل كل الجهد من أجل توفير واعادة تأهيل عدد من البصات بعد صيانتها للعمل مع مواعين النقل الأخرى، كاشفاً عن وصول (220) بص خلال الأيام المقبلة تباعاً من دولة قطر، بجانب20 بص هدية من قطر في طريقها للبلاد.
و أشار إمام إلى ترتيبات لإستقبال (150) بص تم إستيرادها من المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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