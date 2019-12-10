اتحاد إذاعات الدول العربية يكرم حمدوك

التاريخ: 10-ديسمبر-2019
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أهدى رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، تكريمه من قبل اتحاد إذاعات الدول العربية الذي يعقد اجتماعاته الآن بالخرطوم خلال الجلسة الرسمية الافتتاحية للاحتفالية الخمسينية للاتحاد، يوم الثلاثاء، للشعب السوداني.
وقال حمدوك عقب تكريمه إن هذا التكريم يجب أن يذهب للشعب السوداني الذي جعل هذا التكريم ممكناً من أجل الوطن.
وأضاف بحسب الشروق – “يتم تكريمنا بعد أن نجتاز المرحلة الانتقالية ووضع اللبنات لنظام ديمقراطي راسخ يتيح الفرصة لشعبنا العظيم ويختار قياداته التي يعبر بها لرحاب أفضل للديمقراطية والمؤسسية وبناء دولة المؤسسات”.
وتم تكريم وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، والزعيم الخالد إسماعيل الأزهري، وعدد من الرموز الوطنية.
وبدأت الثلاثاء بقاعة الصداقة أعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية بحضور رئيس مجلس الوزراء حمدوك ووزير الثقافة والإعلام، وضيوف البلاد أعضاء الاتحاد ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء السلك الدبلوماسي وقادة الإعلام في البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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