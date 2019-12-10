بالفيديو : الفنانة رؤى محمد نعيم سعد تعلن رغبتها في الإنفصال عن والدها ..وتصف الممثلات السودانيات (بالمعسمات)

وصفت الممثلة والمطربة رؤى محمد نعيم سعد الممثلات السودانيات بالتكلف في أدائهن التمثيلي حيث قالت:(قليلين شديد البتلقيهم انو بتعاملو بطبيعتهم بعفويتهم البتلقيهم هنا تلقائيات بالعدد) حيث اتفقت مع المذيعة بقناة سودانية 24 التي وصفتهن بأنهن (معسمات).

ومن جانب آخر ذكرت رؤى محمد نعيم بأنها لم تكن ترغب بارتباط اسمها باسم والدها المخرج المسرحي الكبير محمد نعيم سعد ، موضحة بأن شهرة والدها قد أضاقت لها غير أنها لم تكن ترغب في ذلك حيث قالت:(هي أضافت لي لكن صراحة أنا ما كنت دايراها) مشيرة إلى أنها لم تكن تريد أن يعرف الناس بأنها ابنة الفنان محمد نعيم قائلة : (دايرة يكون اسمي بعيد عن اسم أبوي الفنانة رؤى محمد لكن شوية شوية الناس بدت تعرف انو ابوي محمد نعيم سعد) مؤكدة موقفها بقولها:( ما كنت عايزة الناس تعرف انو ابوي محمد نعيم سعد لكن الوش يمشي وين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)