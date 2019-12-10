البرهان يشكل لجنة لإزالة التمكين واسترداد الأموال برئاسة العطا

أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يوم الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة لإزالة تمكين نظام الإنقاذ ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. وسمى القرار بحسب وكالة “الأناضول” التركية عضو المجلس الفريق ياسر العطا، رئيساً للجنة ومتحدثاً باسمها.

وتضم اللجنة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، نائباً لرئيسها، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، مقرراً، إلى جانب أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.

وصادق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ، ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته، بجانب مشروعات أخرى مهمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)