تأجيل اجتماعات سودانية روسية إلى مارس المقبل

أعلن السفير الروسي بالخرطوم فلاديمير جيلتوف، أن الاجتماعات السودانية الروسية المقرر انعقادها في شهر ديسمبر الحالي قد تم تأجيلها لارتباطات متعلقة بالحكومة السودانية، مبيناً أن لجنة الجيلوجيا قد عقدت اجتماعها الحالي لأهميتها بوصفها من أكبر اللجان.

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وقال جيلتوف بحسب كالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، يوم الثلاثاء، أن انعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية السودانية الروسية المشتركة في الخرطوم خلال شهر مارس من العام 2020 بمشاركة أكبر الشركات الروسية، وذلك في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وجدد التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع السودان كافة ومساعدة السودان للتخلص من استخدام الزئبق عبر الشركات الروسية التي تعمل في هذا المجال، بجانب استعدادها لنقل التكنولوجيا والعمل على تدريب الكوادر.

ونوه السفير إلى وجود أكثر من مليون شخص يعملون في التعدين في السودان، مما يتطلب التوازن بين توفير فرص العمل والحفاظ على صحة العاملين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)