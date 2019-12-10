البيت الأبيض يكشف عن “صفقة جيدة جدا” مع الصين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، أن المرحلة الأولى من صفقة التجارة مع الصين ستكون “جيدة جدا”.
وحسب “رويترز” قال رئيس موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفاني اليوم الثلاثاء إن آفاق الجزء الأول من صفقة التجارة الأمريكية مع الصين تبدو جيدة.
وقال مولفاني في حدث لـ”وول ستريت جورنال”: “أعتقد أن المسار نحو صفقة المرحلة الأولى جيد للغاية”. وكرر تأكيد الرئيس دونالد ترامب بأنه “لا يشعر بالضغط من أجل توقيع اتفاقية تجارية مع بكين قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020”.
وشهدت العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن مؤخرا حالة من التوتر، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على بضائع صينية بلغت قيمتها نحو 250 مليار دولار، وردت الصين عليها برسوم على بضائع أمريكية بنحو 100 مليار دولار.
وتدهورت الأوضاع بين الصين والولايات المتحدة، بعد توقيع الرئيس ترامب، قانونا بشأن أقلية الإيغور المسلمة، وقانون بشأن فرض عقوبات ضد مسؤولين صينيين متهمين بممارسة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الأحداث في هونغ كونغ.
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