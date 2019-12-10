القبض على تاجر شهير يمارس هذه الاعمال بالقضارف….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت إدارة شرطة مباحث ولاية القضارف القبض على أشهر تاجر “كسر” بعد اختفائه وهروبه، حيث بلغت جملة معاملاته بالكسر (29) مليار جنيه.

واوضح مدير شرطة ولاية القضارف في تصريح بحسب اليوم التالي نقلاً عن (المكتب الصحفي للشرطة) أنه و فور ورود البلاغات تحت المادة (179) من القانون الجنائي (شيكات مرتدة)، حيث توصلت إدارة مباحث الولاية إلى مكان هروب واختفاء المتهم بإحدى المناطق بضواحي القضارف حيث تحرك فريق من المباحث واستطاع القاء القبض على الرجل، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهته تحت المادة (179) من القانون الجنائي توطئة إلى تقديمه للعدالة والمحاكمة.

مبيناً أن المتهم نشط خلال الأيام الماضية في القضارف بعملية شراء واسعة للركشات والعربات والمواتر بمبالغ تفوق سعرها عن طريق الشيك (الآجل) مؤكد يقظة وجاهزية قواته في سبيل حماية مكتسبات المواطنين .