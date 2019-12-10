إغتصاب سيدة متزوجة بالتناوب تحت تهديد السلاح بالخرطوم….

الخليج 365:

تلاحق شرطة الحتانة متهمين تورطا في اغتصاب سيدة متزوجة تحت تهديد السلاح، وذلك بمنطقة الإسكان بام درمان، وكشفت مصادر للمجهر أن المتهمين استغلا غياب زوج السيدة وتسللا ليلاً إلى منزلها وقاما باغتصابها بالتناوب تحت تهديد السلاح وفور ارتكابهما الحادثة لاذا بالفرار.

و أكد المصدر أن السيدة استجمعت قوتها وتوجهت إلى مخفر شرطة الحتانة مدونة بلاغاً بالواقعة و أدلت بأوصاف المتهمين في البلاغ.

من جانبها باشرت الشرطة اجراءاتها للقبض على الجناة. المادة السابقة كندا تعتزم فرض ضرائب قاسية على عمالقة الإنترنت المقالة القادمة القبض على تاجر شهير يمارس هذه الاعمال بالقضارف….

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