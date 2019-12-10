عامل يشهر سلاحاً لموظفين ببحري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت شرطة بحري القبض على أحد العاملين بالسوق وذلك في أعقاب الحملة المشتركة التي قامت بها القوات النظامية بتنظيم السوق وفتح الشوارع بعد أن كان العبور بالشوارع أمراً مستحيلاً.

وأثناء عمليات المتابعة قام أحد العاملين بإشهار سكين في مواجهة أحد المسؤولين بالمحلية ببحري لتتم السيطرة عليه واقتياده إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهته تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. المادة السابقة حمدوك في واشنطون.. بقلم عبد اللطيف البوني المقالة القادمة كندا تعتزم فرض ضرائب قاسية على عمالقة الإنترنت

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