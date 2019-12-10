رجل أعمال سعودي شهير يفجر جدلا بـ”الغرائز الجنسية والاختلاط”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجّر رجل أعمال سعودي شهير، جدلا واسعا بحديثه عن الغرائز الجنسية عند الرجل الذي يختلط مع النساء بشكل يومي في العمل.

وقال منصور الرقيبة، أحد أشهر رجال الأعمال الشبان في السعودية، إن الطبيعي في العمل المختلط، أن تتفاعل غرائز الرجل الجنسية عند مشاهدته النساء بشكل يومي

وأوضح أن الرجل الذي لا يكترث بهذا الأمر لديه مشكلة، وعليه مراجعة طبيب مسالك بولية، وفقا لفيديو نشره على حسابه عبر “سناب شات”.

وأثار حديث منصور الرقيبة جدلا واسعا، تسبب في انقسام بين مغردين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية.

ورأى البعض أن حديث الرقيبة ينم عن خطأ في طريقة التفكير، وشيطنة لأي عمل يقع فيه اختلاط بين الجنسين.

وأوضح ناشطون أن طريقة التفكير التي تنظر إلى المرأة كجسد فقط، يجب أن تزال من العقل السعودي.

فيما اعتبر آخرون حديث منصور الرقيبة واقعيا ومنطقيا، مستشهدين بتصريحات لشخصيات غربية تؤكد فيه وجود الغريزة الجنسية من الرجل تجاه المرأة بشكل دائم.

عربي21