بدأ العد التنازلي لانطلاقة التسجيلات.. بقلم مأمون أبو شيبة

الخليج 365:

* بدأ العد التنازلي لموعد انطلاقة التسجيلات التكميلية والتي ستستمر لفترة قصيرة جداً..

* تنطلق فترة التسجيلات التكميلية القصيرة مع بداية شهر يناير أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع والنادي الجاد يفترض أن يكون قد أعد العدة مبكراً لخوض التسجيلات..

* يفترض أن تكون لجنة التسجيلات قد تم تكوينها قبل شهرين وتتألف من لجنة فنية ولجنة مالية وإدارية.

* اللجنة الفنية يقودها الجهاز الفني للفريق إضافة لمدربين من أبناء النادي وقدامى لاعبين متابعين للنشاط.. ومهمتها تحديد الخانات أو الوظائق المطلوب دعمها بلاعبين جدد وتحديد اللاعبين المرغوب في ضمهم للفريق، وأيضاً تحديد البدائل في حالة الفشل في ضم اللاعبين المرصودين، وأيضاً رصد أي لاعب مميز مطلق السراح.

* وتقوم اللجنة الفنية بكتابة توصية للتجديد للاعبي الفريق مطلقي السراح أو التوصية بايجاد بديل للاعب أساسي مطلق السراح فشل النادي في التجديد له، أو لاعب لا يرغب النادي في التجديد له لتقدم السن أو لقلة العطاء.

* كما تكون اللجنة الفنية في حالة متابعة للتسجيلات لتحديد لاعبين يمكن إعارتهم أو الاستغناء عنهم بمجرد ضمان ضم لاعب جديد أفضل..

* اللجنة المالية والإدارية للتسجيلات مهمتها توفير ميزانية كافية لتغطية التسجيلات ومنذ وقت مبكر جداً.. هذا بجانب مفاوضة لاعبي النادي مطلقي السراح والوصول معهم لاتفاق كامل على التجديد وتوقيع العقودات معهم قبل انطلاقة فترة التسجيلات التكميلية تحاشياً لمخاطر الخطف..

* إضافة لمفاوضة اللاعبين الجدد المراد ضمهم من مطلقي السراح للوصول معهم لاتفاقات نهائية,, أو مفاوضتهم ومفاوضة أنديتهم بشكل جاد إن كانوا غير مطلقي السراح.. على أن يتم ذلك قبل حلول موعد التسجيلات والدفع الفوري للاعبين الجدد ولأنديتهم في اليومين السابقين لانطلاقة التسجيلات لأن فترة التسجيلات قصيرة جداً وأي تأخير للمفاوضات أو دفع الأموال إلى حين انطلاقة موعد التسجيلات سيصطدم بضيق الزمن مما يعني الفشل التام لكل خطط التسجيلات أو الفشل في ضم اللاعبين الممتازين المرصودين من الأندية الأخرى ثم الاضطرار للاتجاه للبدائل الذين لا يلبون الطموحات..

* على مجلس المريخ أن يتيح الفرصة لأقطاب النادي وأهل المال لدعم التسجيلات التي ستكلف أموالاً طائلة لن يقوى المجلس على الإيفاء بها لوحده..

* مثلاً مبادرة قطب المريخ السخي القنصل حازم مسطفى بتكفله باستحقاقات إعادة التعاقد مع مطلقي السراح محمد عبدالرحمن وأمير كمال والتكت يجب أن تجد تجاوباًً تاماً وسريعاً من قبل المجلس.. بالجلوس الفوري مع اللاعبين واكمال الاتفاق المالي معهم ثم اخطار القنصل حازم ليقوم بالتسديد للاعبين مبكراً حتى لا يفقد النادي أياً منهم.

* أي تعامل عنهجي مع مبادرة القنصل حازم بالقول يجب تسليم أموالك للمجلس.. سيعني افشال المبادرة وتعريض النادي لخطر فقدان مطلقي السراح.. والحماهير لن ترحم أبداً..

* وهناك أيضاً ملف لاعبي المريخ مطلقي السراح خلال الفترة الرئيسية في يونيو والذين بدأ الند الهلال قي التفاوض معهم منذ الآن مما سيسبب ازعاجاً شديداً للمريخ ويؤثر على عطاء اللاعبين خلال النصف الثاني من الموسم الحالي كما أن هرلاء اللاعبين عرضة للهروب للأندية العربية.. لذا من المستحسن التجديد لهم خلال فترة الانتقالات التكميلية في يناير المقبل.. ولكن لأن هذا فوق طاقة المجلس.. فينبغي تحويل هذا الملف لأقطاب المريخ.

* مع اقتراب موعد الانتقالات التكميلية القصيرة بدأت القلق يساور جماهير المريخ لعدم اتخاذ أي خطوات جادة حتى الآن تجاه لاعبي النادي مطلقي السراح أو اللاعبين المميزين في الأندية الأخرى.. وربنا يكضب الشينة.

زمن إضافي

* بحمد الله تجاوز المريخ النقص الكبير في صفوف الفريق خاصة النقص الهجومي واجتاز عقبة أسود الجبال فريق المفاجآت بفوز مريح ومبكر بثلاثية نظيفة جاءت في النصف الثاني من الحصة الأولى..

* والحمد لله وفق شلش والنعسان والتش في استثمار الفرص التي اتيحت لهم في الدقائق 25 و 31 و45+2 على التوالي.

* كالعادة كلما يتقدم المريخ بأكثر من هدف في الحصة الأولى يتراجع الأداء في الشوط الثاني ويصوم الفريق عن زيادة الأهداف.

* تفوق الأسود في الحصة الثانية وأهدروا العديد من الفرص السهلة، بينما توقف المريخ عن الارسال لتراجع أداء خط الوسط خاصة نيلسون الفتران..

* الجميل في المباراة ظهور رمضان عجب وتيري في الحصة الثانية قبل المواجهة الخطيرة الملتهبة مع الأمل في عطبرة..

* الحضور الجماهيري كان ضعيفاً للغاية عدا شباب الاولتراس.. وده غلط يا جماهير المريخ فالفريق يحتاج للمؤازرة القوية من الجماهير في كل المباريات.. فالدعم الجماهيري يرفع لمعنويات ويزيد من حماس اللاعبين ليؤدوا بالأسلوب القتالي طوال زمن اللعب.