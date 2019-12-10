الهلال يتلقى عقوبة صادمة من لجنة الانضباط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبرزها حرمانه من جماهيره في ثلاث مبارياتٍ على التوالي ببطولة الدوري الممتاز بسبب أحداث مباراة القمّة أمام المريخ.

أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السوداني عقوباتٍ رداعة ضد نادي الهلال الخرطوم، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة القمّة أمام المريخ في الأسبوع الحادي عشر من المنافسة.

وقرّرت اللجنة حرمان نادي الهلال من جماهيره في ثلاثِ مبارياتٍ على التوالي بملعبه ، وغرامة مالية قدرها”100″ ألف جنيه، وإلزامه بصيانة الأضرار التي لحقت باستاد الخرطوم الدولي بحسب ما يقرّر تقرير اتحاد الخرطوم الهندسي.

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وكان حكم مباراة المريخ والهلال في الجولة الحادية عشر من الممتاز، قد أوقف اللقاء بسبب الأحداث التي شهدتها.

والأسبوع الماضي، أصدرت لجنة المسابقات قرارًا بمنح المريخ نقاط المباراة بعد توقّفها بسبب الأحداث،وحوّلت بالمقابل تقرير التلف الذي حدث على مقاعد وسياج وفي البوابات لاستاد الخرطوم إلى لجنة الانضباط.

وفي ذات السياق، عاقبت لجنة الانضباط نادي الأهلي عطبرة بحرمان جماهير من حضور المباريات لثلاث مبارياتٍ، وأقفت المدير التنفيذي للنادي أمير خير الله.