ضاحي خلفان إلى ترامب: لا تحارب الصين لأن سورها العظيم سيحميها!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، نصيحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم محاربة الصين كون هذه الحرب ليست من مصلحة أمريكا.

وقال خلفان المعروف عنه تغريداته المثيرة للجدل في تغريدة رصدتها “وطن”، :” ليس من مصلحة امريكا محاربة الصين…سور الصين الاقتصادي عظيم سيحميها من جميع محاولات الخصوم…ولذلك التعاون هو الاسلوب الأمثل “.وأثارت تغريدة خلفان، سخرية واسعة بين المعلقين الذين وصفوه بأقزع الالفاظ تعد تغريدته الغريبة. المادة السابقة مفاوضات جوبا بين الانتقالية والثورية.. التحدّيات والآمال المُتوقّعة المقالة القادمة الهلال يتلقى عقوبة صادمة من لجنة الانضباط

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