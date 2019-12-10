السودان يخسر أمام كينيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : لم يبارح محطة نقطة يتيمة في الجولة الثانية التي خاضها المنتخب الخليج 365”الثلاثاء” لتلقيه الخسارة المفاجئة. خسر منتخب السودان أمام كينيا بهدفين مقابل هدف في المباراة الثانية ضمن بطولة التحدي لدول شرق ووسط أفريقيا”سيكافا” التي جرت اليوم”الثلاثاء”. وبكّر المنتخب السوداني بالهدف الأوّل، قبل أنّ يقلب منتخب كينيا الطاولة ويسجل هدفين، حصد بهما الثلاث نقاط. وتوقف رصيد السودان في نقطةٍ وحيدة كان قد حققها بعد التعادل في المرحلة الأولى أمام زنزبار.

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