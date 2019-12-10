خبير: وصول أطنان من القمح والذرة لا يعالج الوضع الاقتصادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يرى خبراء أن وصول الدعم من الدول الخارجية المتمثل في القمح والذرة والأسمدة، لن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية لعدم وجود توازن بين العرض والطلب، واحتكار القوة الشرائية لدى تجار الذهب والماشية.

ويقول الخبير الاقتصادي، د.عز الدين إبراهيم إن واحدة من مشاكل الاقتصاد في السودان فقدان التوازن في الميزانية العامة للدولة وعدم التوافق ما بين العرض والطلب على السلعة، ويتحكم السوق في العرض أكثر من الطلب على المعروض، وقال إن الدولة تزرع مساحات كبيرة من القمح والقطن وفي نهاية الموسم تقدر الإنتاجية بنسبة بسيطة لنقص الأيدي العاملة وانجراف المشاريع بمياه النيل ونقص الأسمدة وعدم وضع تحوطات للموسم الزراعي، بجانب زيادة المصروفات أكثر من الإيرادات، داعياً الحكومة الانتقالية ووزارة المالية بضبط الموازنة العامة خلال الفترة القادمة، باعتبارها الجهة المناط بها ضبط النقود وأن توفق ما بين المصروفات والإيرادات، مشيراً إلى أن الاقتصاد مقسم على الخدمات بنسبة (50%) و(20%) صناعة و(30%) زراعة وإنتاج حيواني ونباتي، وأشار إلى أن معظم المحاصيل الزراعية مطرية مثل الفول السوداني والسمسم والذرة، وأضاف نسبة لضعف الطاقة التخزينية الجيدة تم إيقاف العديد من الصادرات، منها الفول السوداني والماشية، ودعا الخبير الدولة إلى عدم تصدير الموارد خاماً، والاهتمام بالصناعة، وقال إن الزراعة تمثل نسبة نجاح ضعيفة، لافتاً إلى أن صادر الصمغ العربي في عام 2018 بمبلغ (117) مليون دولار، وبالمقابل نستورد بناً وشاي بمبلغ (122) مليون دولار، لذلك نجد أن الصادرات لا تغطي الميزانية، مشيراً إلى أن قلة الأيدي العاملة في مجال الزراعة أدت لنقص الإنتاج.