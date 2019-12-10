جيولوجي يكشف عن تراجع مخيف في إنتاج الذهب

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أوضح المستشار الجيولوجي بالشركة السودانية للموارد المعدنية ناجي عبد الله أن إنتاج الذهب حتى شهر سبتمبر الماضي، بلغ (٣٨) طناً، واصفاً الإنتاج بـ(الضعيف) مقارنة بالعام الماضي، منوهاً إلى أن عدم توفر الوقود وعدم الاستقرار الأمني بمناطق التعدين خلال الفترة الماضية، أدى لتراجع مخيف في الإنتاج، وشنّ عبد الله في حديثه لـ(آخر لحظة) هجوماً عنيفاً على المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية، وقال إنه يفتقر للخبرة والدراية، ولا يملك علاقة بالتعدين، بجانب أنه ضعيف في اتخاذ القرارات، رغم أن وزير الطاقة والتعدين أرجع كل صلاحيات الهيئات، وأشار ناجي إلى أن مدير الأبحاث محسوب على النظام السابق، بدليل أنه لم يفرض رقابة على الشركات الأمنية أو حصرها حتى الآن، مع أن جزءاً كبيراً منها مملوك لأشخاص من النظام البائد.
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