رغبة سعودية للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي د. علم الدين عبدالله أبشر، رغبة العديد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية ودول أفريقية للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، مشيراً إلى زيادة الطلب على اللحوم البيضاء لقيمتها الغذائية العالية.

واستقبل الوزير، يوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لأمات الدواجن السعودية م .حسين سعيد بحري.

وبحث اللقاء تعزيز التعاون بين السودان والمملكة في مجال الأسماك وإنتاج وصناعة الدواجن بالسودان.

وقال الوزير إن صناعة الدواجن تعتبر من أهم مرتكزات الأمن الغذائي في العالم.

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وأشار إلى النقص في البروتين الحيواني، مما يتطلب الاهتمام الكبير لإنتاج الدواجن لأنها الأكثر استهلاكاً وأسهل تجارة وأن قطاع الدواجن من القطاعات الواعدة والمعول عليها في تحقيق الأمن الغذائي العربي.

وأكد علم الدين أهمية تطور صناعة الدواجن بالتركيز الأفقي في وسائل إنتاج اللحوم والتوسع الرأسي في الإنتاج عبر تأهيل الكوادر الفنية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وجودة التركيبة العلفية لجعلها أكثر تنافسية في سوق الصادر.

من جهته، أبدى م.حسين بحري رغبته في التعاون مع وزارة الثروة الحيوانية في تحقيق مشاريع إنتاجية في مجال الدواجن والأسماك.

وقال إن لديهم تجربة ناجحة في مجال تربية وتصنيع الدواجن بالسودان للاستهلاك المحلي والتصدير