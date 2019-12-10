مصدر قطري يكشف أسباب عدم مشاركة أمير قطر في القمة الخليجية بالسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم يكن غياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، عن القمة الخليجية مستغرباً، رغم توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوة له لحضورها في العاصمة الرياض.

وقبل انعقاد القمة بساعات، أعلنت قطر رسميا، غياب أمير البلاد، للمرة الثانية على التوالي عن المشاركة بالقمة الخليجية، لكنها رفعت مستوى تمثيلها في القمة إلى مستوى رئيس الوزراء، مقارنة بالقمة السابقة.

وقبل يوم واحد من القمة المزمعة، غادر “آل ثاني” البلاد متوجهًا إلى رواند، للمشاركة في حفل جوائزه لمكافحة الفساد، مما أعطى إشارة مبكرة حول عدم مشاركته بالقمة.

ويبدو أن الأزمة لم تصل خط النهاية بعد، رغم حديث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، عن وجود مباحثات مع السعودية.

ويقول مصدر قطري مُطلع لوكالة “لأناضول” الثلاثاء، إن عدم مشاركة الأمير تميم، “تأتي في ظل استمرار إجراءات الحصار المفروضة من السعودية والإمارات والبحرين”.

ويضيف المصدر، مفضلًا عدم نشر هويته، أن الأجواء مغلقة أمام الطائرات القطرية، وكذلك الحدود أمام تنقلات المواطنين، كما لم تعلن الدول الأربع إنهاء مطالبها، بل تصر على القول إن “على الدوحة أموراً يجب أن تفعلها قبل الحل”.