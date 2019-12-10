الحكم بإعدام “3” مدانين بينهم ليبي بارتكاب مجزرة شقة شمبات

اوقعت محكمة جنايات بحرى وسط اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي هاني محجوب احكاما بالإعدام شنقا حتى الموت قصاصا على (3) متهمين بينهم متهم ليبي الجنسية ادانتهم بالاشتراك في ارتكاب مجزرة شقة شمبات التي راح ضحية لها (3) شبان تاجر عملة وسمسار وسائق عربة أمجاد استدرجهم المدان الأول الليبي الجنسية إلى شقة يقيم فيها بغرض شراء عملة اجنبية ومن ثم غدر بهم وقتلهم بالاشتراك مع المدانين الثاني والثالث وتقطيع جثثهم بمنشار كهربائي والقائها في مكب للنفايات شمال بحري ونهب نحو (17) ألف دولار. مخالفين المادة (21/130) من القانون الجنائي.

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وقضت المحكمة بالسجن (6) أعوام على المتهم الرابع لادانته بتهمة التستر تحت المادة (107) والسجن عام لادانته بالتعدي على حرمة الموتى بالاشتراك مع المدان الأول تحت المادة (21/128) من القانون الجنائي.

والزم القاضي المدانين بدفع مبلغ (1500) دولار لاولياء المجني عليهم.

وامرت المحكمة بحسب اليوم التالي – بتسليم العربة الآكسنت المستخدمة في الجريمة لصاحبها بعد احضار ما يثبت ملكيتها.

كما امرت بإبادة المعروضات بعد انتهاء مدة الاستئناف ورفع الملف للمحكمة العليا التأييد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)