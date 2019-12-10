فيصل يدعو لشراكات عربية في الإعلام

دعا وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، إلى شراكات بين الدول العربية في مجال الإعلام والاهتمام بالتدريب المشترك لإيصال الصورة الحقيقية وتخطي ظاهرة النمطية في نقل الأخبار، ووصفها بالمسؤولية الكبيرة.

وقال صالح لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية بالخرطوم، يوم الثلاثاء، إن البلاد مفتوحة للتدريب المشترك للعبور معاً إلى إعلام حقيقي.

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وثمن موقف اتحاد الإذاعات على الدعم والمساندة التي قدموها، وأضاف “ممتنون للاتحاد حين تسابق الجميع لتكون الاجتماعات بالخرطوم”، مشيداً بعربسات لدعمها استضافة اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد بالخرطوم.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن السودان عبر لمرحلة جديدة يستشرف فيها مستقبلاً ديمقراطياً حراً.

وقال إن اتحاد إذاعات الدول العربية شاهد على هذه المرحلة التي تتزامن مع الذكرى الأولى للثورة المجيدة.

وترحم على شهداء الثورة وتمنى الشفاء للمصابين وعودة المفقودين إلى ذويهم، وعبر عن سعادته وفخره لاستضافة اجتماع الجمعية العامة والاحتفال باليوبيل الذهبي لـ”الآسبو”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)