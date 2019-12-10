شاهد بالصورة.. وداع المطربة الشهيرة سميرة سعيد للفنان السوداني ماهر سامي “بالاحضان” يشعل مواقع التواصل ويتصدر المشهد

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالسودان بصورة وداع المطربة المغربية الشهيرة سميرة للمطرب السوداني الصاعد ماهر سامي المشارك مع فريقها في البرنامج المتابع (ذا فويس) الذي يعرض على شاشة قناة mbc.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد اهتمت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا بوداع المطربة المغربية الحاصلة على الجنسية المصرية لنجم فريقها الشاب السوداني والذي جاء بالاحضان وسط ابتسامات ماهر.

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وتناقلت مواقع التواصل الصورة على نطاق واسع وعليها تعليقات مشيدة بتعامل المطربة الشهيرة مع النجم السوداني الصاعد والذي وصف بالراقي.

الجدير بالذكر ان المطرب الشاب ماهر سامي كان قد انهى مشواره في مسابقة برنامج ذا فويس بقناة (أم بي سي)، وذلك بعد أن استبعدته المطربة سميرة سعيد من فريقها واختارت المطرب رضوان الأسمر والمطربة سندي لطفي للتأهل إلى نهائي التصفيات، وقد عبر سامي عن فخره بالمشاركة في البرنامج ووقوفه على أكبر مسرح في الوطن العربي رغم كل الصعاب والعقبات التي واجهته، وقال سامي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، إنه واصل في البرنامج من نجاح إلى نجاح حتى وصل لمرحلة أفضل (12) صوتاً من المشاركين في التسابق، وإنه فخور بنفسه ووطنه وكل شيء يحمل معنى من السودان، وسعيد لأن آخر أداء له كان لأغنية سودانية.

واختتم سامي حديثه بقوله إن ذا فويس خطوة مثل أي خطوة كانت في حياته وهو يشكر الجمهور الذي كان أجمل رفيق له وخير سند في الرحلة الطويلة.

جمهور سامي المتابع له عبر الصفحة أشاد به وبتجربته وبعث له برسائل التشجيع وأجمع كثير منهم على نجاح تجربته في البرنامج ووصفوها بالمشرفة، بينما رأى آخرون أن المطربة سميرة سعيد ظلمته بالاستبعاد وحرمانه من الوصول للنهائي برغم أنه الأحق والأجدر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)